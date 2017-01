Feministische Weihnachten feiern!

Entre Memorias – ein partizipatives Filmprojekt über die Erinnerung an den internen bewaffneten Konflikt in Peru

Filmscreening und Diskussion mit Martha-Cecilia Dietrich, Gloria Huamán Rodríguez und Rebeca Sevilla über Erinnerungskulturen in Lateinamerika aus genderspezifischer Perspektive

Moderation: Luisa Dietrich

Do, 26. Jänner 2017, 18:30

C3 – Centrum für Internationale Entwicklung, Alois Wagner Saal, Sensengasse 3, 1090 Wien

mehr